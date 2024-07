Bestuurder die vrouw aanreed met gestolen auto is minderjarig, slachtoffer zwaargewond

De bestuurder van een gestolen auto die maandag meerdere aanrijdingen in de stad veroorzaakte, is minderjarig. Dat meldt de politie zojuist. De jongen reed op de Witte de Withstraat in West een vrouw aan. Zij raakte daarbij zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 15.30 uur zag de politie de gestolen auto waarnaar het op zoek was na een melding. Tijdens de achtervolging daarna, reed de bestuurder onder meer over de Haarlemmerweg en de Kinkerstraat. Daarbij raakte hij meerdere voertuigen. Op de Witte de Withstraat reed hij vervolgens de vrouw aan. Omdat de aanrijding met de vrouw er volgens de politie heftig uitzag, is er voor getuigen slachtofferhulp beschikbaar.

Bijrijder ook minderjarig

Na die aanrijding sloeg de bestuurder op de vlucht. De politie kon hem iets later aanhouden. Tijdens de achtervolging zat er nog iemand in de auto. Hij bleek net als de bestuurder minderjarig te zijn en ook hij kon worden aangehouden nadat hij was weggevlucht.

Gisteren meldde AT5 dat het slachtoffer van de aanrijding aanspreekbaar op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis was gegaan en dat haar verwondingen mee leken te vallen. Deze informatie kwam van de politie. De politie laat nu weten dat de vrouw zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht. "Abusievelijk is hier eerder andere informatie over naar buiten gebracht", aldus de politie in een persbericht.