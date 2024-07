Duivendrecht nl Ook met dit weer is de binnencamping populair: "We zitten veilig voor de regen"

Met bijna dertig graden en nauwelijks bewolking was het vandaag ideaal weer voor de camping. Maar sommigen dachten daar anders over: zij kozen voor de binnencamping in Duivendrecht. Daar was maar weinig van het mooie weer te merken, maar dat vinden de toeristen niet erg.

De binnencamping zit in een bedrijfspand op een industrieterrein. Op de grond ligt kunstgras en er staan caravans en huisjes voor de toeristen. "Het is niet iets dat je overal ziet. We vinden dat heel leuk", vertelt een vrouw uit Frankrijk die vanwege de verjaardag van haar moeder in Amsterdam is.

De binnencamping in Duivendrecht AT5

De binnencamping in Duivendrecht AT5

De binnencamping in Duivendrecht AT5

De binnencamping in Duivendrecht AT5

De binnencamping in Duivendrecht AT5 Volgende

Een jong Duits stel viert er hun trouwdag. "We zijn niet afhankelijk van het weer. Het is heel cool. Want als het regent buiten, dan zijn we veilig hier. " Regenen deed het vandaag niet, dat gebeurt op zijn vroegst donderdag of zaterdag. Maar de gasten van de binnencamping hadden geen spijt. "We hebben airco. Dus het is niet zo heet."