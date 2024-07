Kademuur Oudezijds Achterburgwal zakt verder: nog minder vrachtwagens toegestaan

De gemeente gaat nog meer vrachtwagens weren op een deel van de Oudezijds Achterburgwal in het centrum. Dat komt omdat de staat van de kademuur de afgelopen tijd verslechterd is. Mochten de nieuwe maatregelen niet voldoende werken, dan ligt een volledige afsluiting voor verkeer op tafel.

Vanaf 8 augustus mogen vrachtwagens die zwaarder zijn dan 3,5 ton de gracht niet meer op tussen de Oude Doelenstraat en de Sint Agnietenstraat. Ook wordt de rijweg versmald bij de Oude Doelenstraat, waardoor te brede vrachtwagens er al niet meer door kunnen. Er komen verkeersborden waarop de gewichts- en breedtebeperking aangegeven staat.

In 2028 werkzaamheden

De gemeente zegt dat er delen van de kademuren hersteld moeten worden, maar dat kan nog niet meteen. "Volgens de planning die er nu is starten we daarmee in 2028", laat de gemeente weten. "We kunnen dit pas doen als in dit gebied een aantal stukken van andere kademuren en drie bruggen zijn hersteld."