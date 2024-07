Dit jaar minder toezicht op zakkenrollers tijdens Canal Parade vanwege capaciteitsproblemen

Tijdens de Canal Parade zijn er dit jaar minder politieogen gericht op zakkenrollers in de stad. Dat bevestigt een woordvoerder AT5. Volgens de politie heeft het te maken met capaciteitsproblemen.

Vergeleken met voorgaande jaren zullen er komend weekend minder agenten van dat team in actie komen. Een woordvoerder van de politie laat dat desgevraagd aan AT5 weten. Als reden wordt het gebrek aan politiecapaciteit genoemd.

Op grote evenementen als de Canal Parade, waar jaarlijks tienduizenden mensen op afkomen, trekken ook veel zakkenrollers aan. Vorig jaar werden er nog 18 van hen op heterdaad betrapt door agenten van het zogenoemde 'flexteam' (ook wel bekend als het zakkenrollersteam): agenten in burger die onder meer gespecialiseerd zijn in het herkennen van zakkenrollers.

"Als politieorganisatie kampen we al langer met forse capaciteitsproblemen", klinkt de toelichting van de politie. "Zeker in een jaar waarin al veel van onze mensen gevraagd werd, levert dat de nodige uitdagingen op." Met de capaciteit die er is, wil de politie vooral inzetten op veiligheid: "Dat maakt dat er soms andere keuzes gemaakt worden dan eerdere jaren."

Voorkomen

De woordvoerder benadrukt dat de politie alsnog scherp zal toezien op zakkenrollers. "Er werken nog steeds agenten in burger aanstaande zaterdag en collega’s op straat letten ook dan natuurlijk sowieso op signalen van zakkenrollerij."

Daarnaast zet de politie naar eigen zeggen ook in op 'het preventieve aspect rond zakkenrollerij'. Zo worden er in samenwerking met de gemeente tekstkarren neergezet die bezoekers moeten waarschuwen.

Volgens de politie is zakkenrollen bovendien ''bij uitstek een vorm van criminaliteit waar mensen zelf ook veel kunnen doen om te voorkomen dat ze doelwit worden." "Stop je telefoon bijvoorbeeld niet in je achterzak", is het advies, "daar kan je misschien makkelijker bij, maar dat geldt natuurlijk ook voor dieven."