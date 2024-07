'Amsterdamse' 3x3-basketballers beginnen Spelen met overwinning op China

De in Zuidoost opgegroeide Worthy de Jong zorgde na 9 minuten en 30 seconden voor de beslissing door de score voor Nederland naar 21 te brengen. 3x3-wedstrijden duren in principe 10 minuten, tenzij een van de teams voor die tijd tot dat puntenaantal komt. De wedstrijd was daardoor 30 seconden voor tijd al afgelopen.

De Jong, die een lange carrière in het 'normale' basketbal achter de rug heeft, was de uitblinker in deze openingswedstrijd. Met negen punten had hij een groot aandeel in de score.