Sadet Karabulut stopt als belangrijkste adviseur van Halsema

Na twee jaar kabinetschef - de belangrijkste adviseur - te zijn geweest van burgemeester Halsema stopt Sadet Karabulut (49). Dit maakte ze woensdag bekend via LinkedIn, waar ze schreef: "De burgemeester heeft net getekend voor nog zes jaar. Voor mij een mooi moment om het stokje over te dragen en mij te richten op een volgende mooie uitdaging."

Karabulut, voormalig Tweede Kamerlid voor de SP, werd in 2022 de hoogste adviseur van Halsema. Daarvoor schreef ze onder meer columns voor De Groene Amsterdammer en werkte ze als programmamanager Vluchtelingen in Almere.

De voorganger van Karabulut - Karin van der Wansem - zat er negen jaar. Karabulut moest een nieuw team opbouwen. Op LinkedIn schrijft ze daarover: "Het was mooi en eervol om de Amsterdammers te mogen dienen als chef kabinet van de burgemeester. Er staat een vernieuwd, stevig team."

Halsema zegt over het vertrek van Karabulut: "Sadet heeft de afgelopen twee jaar met haar kennis, enorme ervaring, mensenkennis en toewijding grote betekenis voor mij en het team gehad. Ze heeft visie, ze is een vanzelfsprekende leider en ze heeft een groot hart voor onze stad en haar inwoners. Ik wens haar heel veel succes toe bij haar nieuwe uitdagingen."

Wat Karabulut hierna gaat doen, is nog niet bekend. Ze schrijft dat het tijd is voor 'een volgende stap' en legt haar functie op 1 september neer. De gemeente gaat op zoek naar een interim-oplossing, waarna in het najaar een nieuwe vacature zal worden uitgezet.