Mikael en zijn moeder strijdbaar na uitspraak: "We moeten blijven vechten"

Mikael heeft speciaal voor het interview zijn Ajax-shirt aangedaan. "Ajax is mijn favoriete club. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam." Mikael, die na de zomer naar het gymnasium zou gaan, hoorde vandaag na jaren onzekerheid dat hij en zijn moeder toch uitgezet moeten worden naar Armenië.

"Ik heb al twee dagen hoofdpijn en buikpijn", zegt goede vriend van de familie Guy Loyson."We zijn verdrietig, maar we gaan ons niet onder het bed verschuilen. Ik weet nog niet precies hoe, maar we laten het er niet bij zitten", vertelt hij. "Misschien moeten we naar de minister."

Buiten bereik

De Raad van State benadrukte in de uitspraak dat Mikael en zijn moeder zich te lang buiten beeld geweest bij betrokken instanties en mogen daarom niet in Nederland blijven. Loyson is het daar niet mee eens. "Ze zijn nooit buiten Nederland geweest. En in de periode waar de Raad van State het over heeft, verbleven zij in een steunpunt voor vluchtelingen. Maar los daarvan, kan Mikael er niets aan doen welke keuze zijn moeder ooit gemaakt heeft. Daar mag hij niet de dupe van zijn."

De IND laat weten dat er nu een terugkeerbesluit ligt en dat daar naar gehandeld zal worden. Een woordvoerder vertelt dat daar normaal maximaal 28 dagen voor staat.