Australische Oranjefan noemt zijn kinderen Cruyff en Kluivert: "Werkt prima als voornaam"

Eigenlijk heet hij Kamiran Yousif, maar liever staat hij bekend onder zijn bijnaam: "Mijn vrienden noemen me Cameron the Dutchman." De Uber-chauffeur uit Sydney is al meer dan 26 jaar helemaal weg van het Nederlands elftal. Dat begon in 1998, vertelt Yousif: "Toen ben ik begonnen met toernooien kijken. Ik keek graag naar de Nederlandse spelers als Kluivert, Davids, eigenlijk het hele team. Dat is hoe ik van Oranje ben gaan houden en een fan werd."

Die liefde gaat ver. Op Facebook is hij te vinden als Cameron Van Oranje, hij heeft een enorme tattoo van het KNVB-logo op zijn lijf en tijdens toernooien tooit hij zichzelf én zijn huis met oranje versieringen. En eerder deze zomer hoste hij in Duitsland als volleerd Oranjefan mee van links naar rechts in de Oranjemarsen. "Dat was een droom die uitkwam", zegt Yousif. "Ik vond het geweldig om te zien hoe gek de Nederlandse fans zijn."