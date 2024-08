Ruigoorder Sibe (34) al een week vermist, politie doet oproep

Een vaste vrijwilliger van Ruigoord, de 34-jarige Sibe de Back, is al sinds vorige week donderdag niet meer gezien door vrienden en familie. Ze horen niets meer van hem nadat hij 's ochtends vroeg van zijn logeeradres bij de Westelijke eilanden vertrok. De politie bevestigt de vermissing en is bezig met een onderzoek.

"Sibe woont in de Staatsliedenbuurt en is vaste vrijwilliger van onze gemeenschap", zo is te lezen op een Facebookbericht van Ruigoord dat inmiddels al duizenden keren is gedeeld. Honderden mensen maken zich zorgen: "Ik hoop dat het goed met hem gaat" en "gedeeld" zijn reacties die vaak terugkomen onder het bericht.

Om 05.45 uur op donderdagochtend 25 juli verliet hij zijn logeeradres bij de Westelijke eilanden. Sindsdien is hij niet meer bereikbaar voor zijn naaste omgeving. Op zaterdag is hij hoogstwaarschijnlijk nog op Ruigoord gezien op een festival. De politie in een persbericht: "Het laatste bekende contact met hem is geweest op 27 juli, omstreeks 20.00 uur." Hij is vermoedelijk te voet vertrokken.

Een goede vriendin Yvette van der Vlist: "Het is echt niets voor hem om zo lang niets te laten horen. Normaal praat hij met iedereen via WhatsApp, ik spreek hem vier a vijf keer per week." Een andere Ruigoord-vrijwilliger schrijft: "Zijn paspoort, bankpas en ov heeft hij thuis laten liggen. Zijn telefoon staat uit. Na bijna een week geen contact maken we ons zorgen en zouden we jullie als Ruigoordgemeenschap willen vragen om ook naar hem uit te kijken."

Achtergelaten honden

Sibe is volgens zijn vrienden een grote dierenliefhebber en is altijd met zijn twee honden. "Natuurlijk heeft hij recht op privacy en het recht om zich terug te trekken, maar we maken ons echt zorgen. Zijn honden zijn bij hem thuis achtergebleven, en die neemt hij normaal altijd met zich mee of hij zorgt dat ze in goede handen zijn. Die zou hij nooit alleen achterlaten. Zijn honden zijn echt zijn leven." De dieren worden nu door familie opgevangen.

Vrienden en familie delen de berichten massaal op sociale media. "Verder is het aan de politie, die weten hoe je goed zoekt. Wij hebben zijn logische plekken al doorzocht, en willen dit verder elke dag onder de aandacht brengen en vooral houden."

De politie vraagt iedereen die informatie heeft om deze te delen.