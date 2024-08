Kermiskoning Stuy wil jongeren van de straat houden: "Ik moet wethouder Jeugdzaken worden"

De rolschaatsbaan die sinds een week op het Leidseplein ligt is niet te missen. Volgens organisator Frans Stuy is de baan is er voor jong en oud, maar in het bijzonder voor de Amsterdamse kinderen. Al jaren zet hij zich in voor jongeren in de stad, vooral voor de groep met een kleine portemonnee of die dreigt af te glijden naar criminaliteit. "Ik wil echt iets voor ze betekenen."

Al meer dan 25 jaar is Stuy het gezicht van de kermissen in de stad en daarnaast van de schaatsbanen op het Rembrandt- en Leidseplein. Amsterdamse jongeren zijn altijd zijn drijfveer, en dan voornamelijk de groep met een kleine portemonnee of die moeite heeft om op het rechte pad te blijven. De rolschaatsbaan is een nieuwe toevoeging in het rijtje van manieren om de jeugd vermaak te bieden. Gratis Het enthousiasme is groot. Dusdanig dat Stuy op de openingsochtend heeft besloten zijn oorspronkelijke plan aan te passen. Hij gaf kinderen tot 13 jaar die in het bezit zijn van een stadspas al gratis toegang, maar gaat nog een stap verder. "Ik vind nu dat ook de ouders mee moeten", vertelt hij. "Als ze een stadspas hebben: kom lekker rolschaatsen."

AT5

De baan zal er de hele zomer nog liggen, tot en met 8 september. Het idee om in deze maanden wat neer te zetten voor de jeugd bleek aanstekelijk. De baan is met hulp van ondernemers rond het plein en stadsdeel Centrum tot stand gekomen. Reljeugd Op dat gebied ging het Stuy een tijdlang niet voor de wind. Zo was de coronaperiode een moeilijke tijd voor de kermisexploitant. De echte klap kwam in oktober 2022, toen zijn kermis in Osdorp werd geteisterd door rellende jeugd. De buurt rondom de kermis kreeg te maken met vuurwerk, vechtpartijen en vernielingen. "Ik was de allereerste die in Amsterdam te maken kreeg met de reljeugd", blikt hij terug. "Ik moet eerlijk zeggen, dat is een verdrietige geschiedenis." Stuy besloot detectiepoortjes in te zetten bij de kermis.

Quote "Ik zou wel iets willen betekenen om te kijken of we die jeugd weer op het goede pad kunnen krijgen." Frans Stuy

Volgens Stuy moet er wat veranderen. Hij heeft het gevoel dat er niet genoeg toezicht is op de jeugd, waardoor ze zich sneller misdragen. "Ik denk dat we terug naar de basis moeten, naar buurthuizen", geeft hij aan. "Vroeger had je daar ook mensen zitten en dat waren een soort tweede papa's. Maar ik hoop ook dat de ouders een beetje gaan opletten. Niet om te ouwehoeren, maar niemand weet wat zijn kind doet." Wethouder Jeugdzaken Toch voelt Stuy vooral enthousiasme als hij ziet hoe de rolschaatsbaan zich vult met kinderen en waagt hij zich aan een bijzondere uitspraak. "Misschien moet ik wel wethouder worden van Jeugdzaken", lacht hij. "Ja, dat wordt één party. Al ben ik wel iemand die veel gevoel en veel emotie heeft. Ik ga weleens uit mijn dak en dat is in politieke zin niet handig. Maar ik zou wel echt iets willen betekenen om te kijken of we die jeugd weer op het rechte pad kunnen krijgen." Dat probeert hij nu dus ook al te doen met de rolschaatsbaan, met steun het lokale bestuur. "Het is belangrijk dat we zorgen dat er voor de jeugd genoeg te doen is", aldus stadsdeelvoorzitter Amélie Strens. "Op het moment dat je je verveelt, ga je misschien dingen doen die tegen het randje aanzitten of net niet kunnen. Dus we moeten voldoende aanbod hebben voor de jongeren en daar kan dit een bijdrage aan leveren."