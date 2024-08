Ruim 100 aanvragen voor kunstsubsidies afgewezen, wel 47 nieuwkomers

Bij het beoordelen van de subsidieaanvragen werden negen adviescommissies met in totaal 67 vakspecialisten ingezet. Zij keken naar vier hoofdcriteria: artistiek belang, belang voor de stad, diversiteit en inclusie en uitvoerbaarheid. Het AFK had dit keer meer aandacht voor Zuidoost, Nieuw-West en Noord en spreekt van een 'cultureel aanbod dat beter aansluit op de leefwereld van alle Amsterdammers'.

"Natuurlijk is er ook pijn als gevolg van besluiten die voor bepaalde organisaties negatief uitpakken", zegt Laurien Saraber, directeur-bestuurder van het AFK. "Dat raakt mensen keihard en heeft ook impact op de stad. Ik begrijp heel goed dat dat veel losmaakt. Toch hoop ik dat er ook oog is voor de nieuwe mogelijkheden die de Amsterdamse kunst en cultuur de komende vier jaar versterken."

Ketelhuis krijgt ook geen subsidie

Het Ketelhuis had een bedrag van 420.000 euro gevraagd, maar krijgt in tegenstelling tot vier jaar geleden niks. Op de meeste criteria scoorde de bioscoop een 'zwak' of 'onvoldoende'. Ook verwijst het AFK naar de berichtgeving van AT5 over de onveilige werksituatie.

"Het AFK heeft de aanleiding van de berichtgeving geverifieerd en neemt deze zeer serieus", schrijft het AFK. "Het Ketelhuis reflecteert hier niet op in het plan, noch heeft ze het AFK anderszins geïnformeerd op het moment dat dit impact kreeg in de organisatie."