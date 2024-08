Hier maak je je Pride-outfit gratis en duurzaam: "Dat is de vibe waar ik voor ga"

Voor Pride-gangers die het geld niet hebben om een dure look bij elkaar te kopen of duurzaam bezig willen zijn, biedt het Kloffie Collectief uitkomst. Onder begeleiding van vrijwilligers met mode-ervaring naaien creatievelingen een outfit in elkaar. "Mijn inspiraties zijn de zomer en vreugde."

De ontwerpers werken met oude, zelf meegebrachte kleren of pakken iets uit het rek dat Stephanie Willems heeft klaargezet. "We willen iedereen uit te dagen om te upcyclen, om uit hergebruikte materialen een nieuwe outfit te maken."

"Dit zouden meer mensen moeten doen", grijnst Steven. Hij legt de laatste hand aan een vestje. Kleurig en fleurig moest het worden, en Steven vindt dat het aardig goed is gelukt. "Het is een experiment. Straks ga ik vanaf de boot naar de mensen op de kant zwaaien."

Willems kwam in aanraking met mode aan Academie Artemis, toen in 2013 in Bangladesh een kledingfabriek instortte. Ruim elfhonderd mensen kwamen om. "Dat maakte zo'n indruk dat ik dacht: waarom zou ik een baan in de mode najagen als dat ten koste van zoveel mensen gaat?" Ze besloot haar carrière zo duurzaam mogelijk in te richten, onder meer door onder de noemer Kloffie Collectief workshops aan te bieden.

Doel is mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het maken van kleding. "Kloffie Collectief is een inclusief modehuis", legt Willems uit. "Als je een schaar kan vasthouden ben je welkom."

Wie zelf nog een outfit wil maken, kan morgen nog terecht op The Social Hub aan de Wibautstraat in Oost. De workshop is gratis toegankelijk en tweedehandskleding en naaispullen zijn ruim voorradig.