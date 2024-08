Vanavond en morgen opnieuw tientallen amfibievoertuigen in de stad

Tientallen amfibievoertuigen zullen vanavond opnieuw door de stad varen. Ze gaan om 20.30 uur te water bij Nemo. Ook morgen zal er een tour door de stad plaatsvinden en dat is dan echt de allerlaatste in Amsterdam.

Afgelopen zondag vond er al een tour plaats en werd bekend dat er vandaag weer een nieuwe zou zijn. Naar aanleiding daarvan kreeg AT5 een groot aantal vragen over het precieze tijdstip en ook organisator Roy Bolks kreeg naar eigen zeggen honderden telefoontjes.

Avondtour

Het gaat vandaag dus om een avondtour, zegt Bolks. Nadat de boot-auto's te water zijn gegaan, varen ze via de Herengracht naar Hotel De L'Europa aan de Nieuwe Doelenstraat. Daarna zullen ze via de Wallen terug naar Nemo varen.

Morgen om 10.30 uur gaan de amfibievoertuigen op een andere plek te water. Dat is op een botenhelling in de buurt van de A10 Zuid. De voertuigen gaan dan via de Amstel de stad weer in, varen dan over de Wallen en gaan er uiteindelijk bij Nemo weer uit.