SP kritisch op verminderen sociale huur in Holendrecht: "Nieuwbouw niet voor de buurt"

SP-fractievoorzitter Remine Alberts heeft het college van burgemeester en wethouders om opheldering gevraagd over het verminderen van het aantal sociale huurwoningen in Holendrecht. Wethouder Reinier van Dantzig gaf in juni aan dat de gemeente daar gaat afwijken van de regel om 40 procent sociale huurwoningen te bouwen.

Bij de nieuwbouw gaat het om 30 procent sociale huur. Het totale aantal sociale huur in de wijk gaat daardoor van 92 naar ongeveer 80 procent. Alberts schrijft dat haar partij zich afvraagt voor wie de nieuwe woningen gebouwd worden. "Het lijkt erop dat het college niet zozeer van plan is betaalbaar te bouwen voor de buurt, maar voor mensen van buiten met hogere inkomens om de samenstelling van de buurt te veranderen."

Veilig op straat

Alberts valt ook over een alinea in de brief die Van Dantzig stuurde over veiligheid. De wethouder schreef dat het verlagen van het aantal sociale huurwoningen 'goed aansluit' op de ambitie van de gemeente dat inwoners van Zuidoost veilig en fijn opgroeien en zich veilig voelen op straat.

"De SP vraagt zich af waarom het college hier een expliciete koppeling maakt tussen sociale huur en een ervaren gevoel van onveiligheid op straat", schrijft Alberts. "Grootstedelijke problematiek als onveiligheid, werkeloosheid en armoede zijn toch niet te herleiden tot sociale huurwoningen? Anders gezegd: op welke manier helpt het terugdringen van het aandeel sociale huurwoningen, Amsterdammers aan een fijne baan, opleiding of een bestaan zonder schulden?"