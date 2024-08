Ajax bereikt in Servië vrij moeizaam volgende Europese voorronde

Ajax heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. In Servië wonnen de Amsterdammers bij Vojvodina met 1-3. Vorige week versloeg Ajax de Servische ploeg al met 1-0. Josip Sutalo, Jorrel Hato en Bertrand Traoré waren dit keer de doelpuntenmakers.

In het warme Backa Topola begon Ajax voorzichtig en wat slordig. Na ruim een half uur spelen kreeg Ajax de eerste serieuze kans van de wedstrijd. Na een mooie combinatie bereikte Carlos Forbs vlak voor het Servische doel Josip Sutalo. Op artistieke wijze probeerde de verdediger met zijn hak te scoren. Zijn inzet werd echter vlak voor de doellijn weggewerkt.

Remko Pasveer

Daartegenover kon Vojvodina ook voor weinig gevaar zorgen. Alleen in de openingsfase en vlak voor rust moest Remko Pasveer serieus in actie komen. De ervaren doelman kreeg van trainer Francesco Farioli weer de voorkeur boven Dinant Ramaj.

Na rust bracht Farioli de doelpuntenmaker van vorige week in de ploeg. Toen scoorde Branco van den Boomen de enige treffer van de wedstrijd en nu in Servië verving hij Kenneth Taylor. Mede door de wijziging speelde Ajax wat beter en zette Josip Sutalo de Amsterdammers op voorsprong. Waar de Kroatische verdediger voor rust net niet tot scoren kwam, lukte het hem dit keer wel.

Gelijkmaker

Lang kon Ajax niet genieten van de voorsprong, want Vojvodina bracht na een klein uur spelen de spanning terug. Dat gebeurde via Lazar Nikolic, al raakte Sutalo de bal onderweg naar het Ajax-doel. Met de 1-1 stand was er nog niks aan de hand, maar heel ontspannen zaten de vierhonderd meegereisde Ajax-fans niet op de tribune.

Dat kon zes minuten voor tijd weer wel. Jorrel Hato maakte aan alle onzekerheid een eind. Vanaf de rand van het strafschopgebied schiet de jonge verdediger knap raak. De 1-2 belandde in de linkerbovenhoek.

Verloren zoon

Verder viel Bertrand Traoré vlak voor tijd nog in. Zo maakte de teruggekeerde aanvaller uit Burkina Faso na zeven jaar weer minuten in het shirt van Ajax en hij beloonde zijn terugkeer in blessuretijd met de 1-3.

De data voor de derde voorronde van de Europa League zijn op 8 en 15 augustus.