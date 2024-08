Ondanks verbod op pride-feest Amstelveld gaan mensen in 'partyprotest'

"Het is niet oké dat een bestuur zo met het recht om feest te vieren omgaat". Duizenden mensen kwamen de afgelopen jaren naar het Amstelveld om op de vrijdag en zaterdag van het Prideweekend feest te vieren. Voor de feestgangers geweldig natuurlijk, maar een groep omwonenden was er helemaal klaar mee. "Overal poepen, pissen en gebruiken ze" en "de ramen dreunen uit de kozijnen door die muziek", vertelden ze.

Wethouder Touria Meliani heeft de vergunningsaanvraag dit jaar daarom ook afgewezen. Wegens een nieuw locatieprofiel van het plein en overlast voor de buurt kan het oude concept geen doorgang vinden. Wel kan een kleiner feest tot 20.00 uur, maar die insteek is niet rendabel voor de organisatie: "Dan redden ze het financieel gewoon niet."

Volgens de organisatie van het feest en de protestorganisatie valt de overlast mee. Tot twee keer toe deed de rechter uitspraak dat van de overlast geen tot weinig sprake was, maar toch heeft het plein vanuit de gemeente een nieuw profiel gekregen: "Hier op dit veld is het vaak juist wél goed geregeld."

Symbolische plek voor Pride

"We gaan toch", vertelt organisator van het protest Jojanneke van der Veer. Op de geplande tijd van het feest voeren organisatoren en aanhangers een protest, met muziek en feest laten ze zien dat er ruimte nodig is voor dit feest en dat de Pride op deze manier door de gemeente als een klein bijverschijnsel zou worden gezien. "Ik draaide vorig jaar als sluiter op zaterdag", zegt Van der Veer. "En dat was echt fantastisch."

De actie is enigszins tegenstrijdig te noemen, gezien dat exact is waar geen vergunning voor is afgegeven: "Kinderachtig? Nee, dat vind ik het helemaal niet. Een protest is altijd een actie tegen iets." Het Amstelveld was bij de eerste Pride de plek van waar de parade vertrok. "Dus mensen zullen altijd op deze plek af blijven komen. Dan maken we daar even gebruik van."