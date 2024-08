Zowel ministerie als IND zeggen niets voor 11-jarige Mikael te kunnen doen

De 11-jarige Mikael, geboren en getogen in Amsterdam, kreeg afgelopen woensdag te horen dat hij moet worden uitgezet naar Armenië, waar zijn moeder vandaan komt. Nadat meerdere aanvragen voor een verblijfsvergunning werden afgewezen, oordeelde de Raad van State dat de jongen en zijn moeder niet in Nederland kunnen blijven.

Burgemeester Femke Halsema deed kort daarna een beroep op minister Marjolein Faber, nadat ze eerder toenmalig demissionair staatssecretaris Eric van der Burg had opgeroepen om het besluit terug te draaien. "De wens om minder migranten in Nederland te hebben, kan nooit zo sterk zijn dat deze ten koste gaat van een 11-jarige jongen die geen ander land kent dan Nederland", aldus Halsema.

Discretionaire bevoegdheid

Maar het ministerie van Asiel en Migratie zegt nu dat het niets voor Mikael en zijn moeder kan doen. Een woordvoerder van de minister wijst erop dat de zogenoemde 'discretionaire bevoegdheid' (die ministers in eerdere vergelijkbare zaken gebruikten om IND-besluiten terug te draaien), in 2019 is afgeschaft: "En wij houden ons nu gewoon aan de uitspraak van de hoogste rechter."

De directeur-generaal van de IND heeft wel de bevoegdheid om op grond van schrijnende gevallen alsnog een verblijfsvergunning te geven, maar alleen bij de eerste aanvraag. In het geval van Mikael en zijn moeder zijn er al meerdere aanvragen geweest.

Burgemeester Halsema laat in een schriftelijke reactie weten dat ze - voordat ze met een uitgebreide reactie komt - eerst wil wachten op een officiële reactie van de minister. Wel vindt ze dat er tot nu toe 'menselijkheid' mist in de reactie die het ministerie vandaag voor de pers klaar had. Tegenover het ANP zei een woordvoerder namens het ministerie bijvoorbeeld 'gewoon een ordinaire beleidsmachine' te zijn.

Met name die zin schoot ook bij Marjolein Moorman in het verkeerde keelgat, zo maakte ze vanmiddag op Twitter duidelijk. "Ik voel inderdaad behoorlijk wat emotie bij de uitzetting van een 11-jarig kind, geboren en getogen in Nederland, naar een land waar hij nog nooit is geweest", schreef Moorman er later bij. "Veroordeel me er maar om."

Achtergrond

Mikaels moeder kwam in 2010 vanuit Armenië naar Nederland. Haar asielaanvraag werd toen afgewezen. Zij is toen in Nederland gebleven. Mikael (11) is in Amsterdam geboren.

Het gezin deed een aanvraag bij de minister om een verblijfsvergunning te verlenen op grond van de 'Afsluiting Definitieve Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen', maar werd afgewezen.

De rechter beoordeelde vervolgens dat die afwijzing onterecht was, maar de minister ging daartegen in beroep. De zaak lag daarna ruim 2,5 jaar bij de Raad van State. Die oordeelde afgelopen woensdag dat Mikael en zijn moeder niet in Nederland mogen blijven.

Petitie

Om aandacht te vragen voor de situatie van Mikael werd twee maanden geleden een petitie opgezet. Die petitie was afgelopen woensdag (vlak voor de uitspraak van de Raad van State) al 30.000 keer ondertekend. De afgelopen dagen zijn daar bijna 19.000 handtekeningen bij gekomen: inmiddels staat de teller op 48.884.