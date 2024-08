Kinderen Bram Moszkowicz en Barbara Barend gaan door antisemitisme niet meer met davidster naar buiten

Oud-advocaat en nu jurist Bram Moszkowicz en tv-presentator Barbara Barend maken zich ernstig zorgen over de situatie van joden in Nederland sinds de aanslag van Hamas op 7 oktober in Israël en de sindsdien voortdurende oorlog in Gaza. Hun kinderen dragen geen davidster meer buiten, vertellen beiden in een nieuwe aflevering van de Zwoele Stad.

De oud-advocaat doelt daarmee op het toenemende antisemitisme sinds de aanslag van Hamas op 7 oktober in Israël en de sindsdien voortdurende oorlog in Gaza. De vader van Bram Moszkowicz, Max Moszkowicz, overleefde Auschwitz als enige van zijn gezin.

Moszkowicz verloor twee jaar geleden zijn vader en blikt daarop terug. "Ik ben daar nog niet overheen, en daar kom ik ook nooit meer overheen. Er zit echt een gat. Aan de andere kant, wat ik nu meemaak, wat we allemaal meemaken in Amsterdam: het is maar goed dat hij dit niet heeft hoeven mee te maken."

Barbara Barend zegt blij te zijn dat ze niet meer in Amsterdam woont. "Hier hebben mensen er nog veel meer last van", zegt de tv-presentator en ondernemer. Vooral haar ouders zijn sinds 7 oktober veranderd. "Ik snap heel goed wat Bram zegt, dat dat je vader bespaard is gebleven. Mijn vader is sinds 7 oktober niet meer dezelfde en dat wordt hij ook nooit meer."

Bram Moszkowicz heeft vol verontwaardiging naar de opening van het Nationaal Holocaustmuseum gekeken in maart van dit jaar, waarbij op zicht- en gehoorafstand Pro-Palestina demonstranten mochten staan. "Die Holocaustoverlevenden die werden uitgekotst door het stelletje tuig, dat had ik niet gewild dat mijn vader meemaakte. Dat is ook het enige positieve eraan, voor de rest mis ik hem elke dag op allerlei gebieden."

De vader van Barbara Barend - Frits Barend - was altijd een rasoptimist, vertelt ze. "Het glas was altijd halfvol. Hij geloofde in de maakbare samenleving, waar plek is voor iedereen. Hij heeft van zijn moeder die de oorlog heeft overleefd - het is een bekend verhaal: mijn familie is verraden door Nederlanders en gered door een Duitse soldaat. Hij heeft geleerd: denk niet in groepen, maar in mensen. Na 7 oktober heeft hij heel erg het gevoel gehad: word ik nu aangerekend op dingen die ik niet gedaan en waar is de solidariteit nu voor ons als joodse Nederlanders? Mijn vader maakt zich heel erg zorgen over de toekomst van met name zijn kleinkinderen."

Davidster

De zoon van Barbara Barend werd onlangs dertien jaar oud. Wanneer een joodse jongen de leeftijd van dertien jaar bereikt, wordt hij Bar Mitswa. "Dan word je voor de joodse wet als man volwassen. Hij wilde dat al niet vieren, maar we deden het toch in kleine kring. Hij gaf mijn dochter een davidster en tegelijkertijd hebben we de discussie met zijn allen gevoerd dat ze die niet mag dragen."

Bram Moszkowicz reageert daarop: "Het is grappig, in de zin dat het bijzonder is. Ik heb ook een dochter in de 20 en die belde mij op een avond op en zei: papa ik durf de davidster niet meer te dragen. Het is een meisje dat bokst. Ik dacht: mijn god, ik ben een zoon van een Holocaustoverlevende."

"Ik ben de zoon van mijn vader met die geschiedenis. En dat daar dus een telefoontje zou komen na 7 oktober van mijn dochter die echt wel wat durft en zegt: ik durf mijn davidster niet meer te dragen. Dat had ik voor 7 oktober niet voor mogelijk gehouden in Nederland."

Moszkowicz is somber over de polarisatie in Nederland. "Wat daar in Gaza gebeurt, heeft ook verschrikkelijke gevolgen voor mensen en kinderen die daar leven. Dat willen we ook allemaal niet, maar er is iets gebeurd op 7 oktober: een ongekende slachtpartij sinds de Holocaust. Er zijn 1200 mensen afgeslacht. Dan kun je verwachten dat Israël daarop reageert."

De oud-advocaat spreekt over precisie-acties van het Israëlische leger in Gaza. "Hoe gek het ook klinkt, en dat zou men mij niet in dank afnemen. Natuurlijk vallen daar ook slachtoffers, waarvan ik zeg dat het verschrikkelijk. Soms moeten dingen, en dit moet."

Volgens verschillende experts, waaronder Amnesty International, wordt het oorlogsrecht in Gaza geschonden. Ook de Verenigde Naties (VN) spreekt over oorlogsmisdaden. Moszkowicz: "Ik weet toevallig iets van het recht. We moeten het maar even afwachten. Ik zie het niet gebeuren."

Hamas

Barend: "Je zou maar Palestijn zijn, dat Hamas je regering is. Je wordt daar verschrikkelijk onderdrukt. Vrouwen hebben daar veel minder rechten. Het is een verschrikkelijk regime en dan krijg je dit over je heen, terwijl je leiders met veel geld in het buitenland zitten en jou opofferen als menselijk schild. Ik kan ook niet alles volgen van wat Israël doet."

De demonstraties in de stad begrijpt Barbara Barend niet, maar zegt ze: "Dat je demonstreert, is je goed recht." Wel noemt ze het 'selectief'.

"Er wordt een narratief verspreid van de witte koloniale Israëlische bezetter. Zionist is tegenwoordig een scheldwoord. Een zionist vindt dat joden recht hebben op een plek om te leven en bestaansrecht hebben. Dat vinden wij ook. Vind ik dat we kolonisten moeten zijn? Nee. Ik vind het schandalig wat er gebeurd op de westelijke Jordaanoever. Er wordt nu een narratief verspreid dat ervan maakt dat het allemaal slecht is en iedereen die zich daar maar enigszins mee identificeert, want wij moeten allemaal keihard Israël afvallen. Voor ons heeft Israël een andere betekenis na de Tweede Wereldoorlog. Ik kan de regering afvallen, maar het land niet. Het land heeft bestaansrecht. Dat wordt ook bediscussieerd. Dat vind ik echt heel pijnlijk. Daarom worden mensen agressief", zegt Barend.

Ze vervolgt: "En ook het selectieve: Israëlische universiteiten zitten bomvol met Arabieren, Palestijnen. De selectiviteit die daar vanuit komt en de agressieve: die vind ik heel eng. Ik merk dat ik er ook bang van word. Joodse studenten durven niet meer naar de universiteit. In Amsterdam zijn zoveel incidenten van kinderen die worden uitscholden: ben je een Zionist? Ben je een kanker jood?"

Door het 'foutieve narratief' - zoals Barend het noemt - is er een golf van antisemitisme in Nederland. "Mensen die weldenkend zijn, moeten de verantwoordelijkheid pakken dat het niet gebeurt. Alles en iedereen - alle Anne-Claires en Robert Jans - lopen er achteraan met hun Palestina-vlaggetjes. Ze hebben geen idee", besluit ze.