Olympische 3x3-basketballers in Sloten aangemoedigd door niet geplaatste collega's

De Nederlandse 3x3-basketballers hebben vandaag goede zaken gedaan op de Olympische Spelen. Na overwinningen op Polen en Litouwen, plaatste de ploeg zich overtuigend voor de volgende ronde. Het in het Velodrome gevolgd door de basketballers die nu zelf ook graag in Parijs hadden willen staan.

De vrouwenploeg van het Nederlandse 3x3 basketbal bijvoorbeeld. Dat team wist zich niet te plaatsen voor de Spelen. En ook Julan Jaring zit er, zoals hij het zelf omschrijft, 'met een dubbel gevoel', de basketballer is al jaren betrokken bij de nationale ploeg, maar werd uiteindelijk niet opgenomen in de selectie. "Het is zwaar. Ik had er zelf ook graag willen staan, maar ben net buiten de boot gevallen."

De Nederlandse basketballers kwamen vandaag sterk voor de dag. Na een lastige wedstrijd tegen Polen wisten Amsterdammers Dimeo van der Horst, Arvin Slagter en Worthy de Jong toch een overwinning uit het vuur te slepen: 21-17.

Later op de dag wonnen de basketballers ook met 19-16 van Litouwen, waardoor ze nu zeker weten dat ze doorgaan naar de volgende ronde. Als ze zondag ook de laatste wedstrijd van de Verenigde Staten winnen, slaan ze zelfs een ronde over en plaatsen ze zich direct voor de halve finale.