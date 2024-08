Joris, Queer & Pride: Homosexualiteit in de voetbalwereld, gendervrije opvoeding en de dragscene

In de derde en alweer de laatste talkshow van Joris Queer & Pride ontvangt Joris van de Sande ook deze week vier kleurrijke gasten. Nino Wilkes spreekt over homosexualiteit in de voetbalwereld, hij schreef het boek “Ballenjongen” hierover. Hoe een gendervrije opvoeding er uit ziet bespreken we met Mandy Woelkens. We bespreken typecasting van queerrollen in film, theater en televisie met Thomas Cammaert en zijn spraakmakende deelname als Star Sissy in Make up your mind zal zeker aan bod komen. Onze eregast en drag royalty Nickie Nicole zal als kersverse pride ambassadeur haar visie op de pride geven. Ook in deze aflevering zal de bijdrage van Bradley en Diva Mayday niet ontbreken.