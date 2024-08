Raad van State veegt plannen voor studentenhotel onder rook Schiphol van tafel

De komst van een studentenhotel met zo'n vijfhonderd woonunits op Uilenstede is voorlopig van de baan. Volgens de Raad van State heeft de rechtbank begin vorig jaar terecht besloten dat het Amstelveense college de omgevingsvergunning voor het hotel niet mocht verlenen.

De projectontwikkelaar en de gemeente vochten op hun beurt dat besluit in hoger beroep aan bij de Raad van State. Zonder succes, want volgens de hoogste bestuursrechter heeft de lagere rechtbank het juiste besluit genomen .

Nadat het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) in 2021 de projectontwikkelaar SCI Student Experience een omgevingsvergunning had verleend voor de bouw van het hotel, ging het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) daartegen in beroep bij de rechtbank. Die oordeelde dat het ministerie gelijk had en vernietigde het genomen besluit om de omgevingsvergunning te verlenen.

Mark Harbers - vorige minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) - vocht de omgevingsvergunning aan omdat de vergunning in strijd met het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) was verleend. Daarin zijn onder andere restricties vastgelegd voor bouwprojecten rond Schiphol. Door geluidsoverlast zou het ongezond zijn om daar langer dan zes maanden te wonen, en de projectontwikkelaar mikte op een maximaal verblijf van 12 maanden.

Volgens de projectontwikkelaar heeft het hotel dankzij het beoogde maximale verblijf van een jaar niet de functie van wonen, maar die van logies. Daarmee is het gebouw niet geluidgevoelig, betoogde de ontwikkelaar eerder, maar daar is de Raad van State het niet mee eens.

Wonen of logies?

"Met de rechtbank acht de Afdeling het beoogde gebruik van het studentenhotel voor het verblijf van een periode van maximaal twaalf maanden zodanig duurzaam dat een woonfunctie aanwezig is en daarmee dat er sprake is van een geluidgevoelig gebouw", aldus de Raad van State.

De gemeente Amstelveen laat weten dat 'de uitspraak in lijn der verwachting ligt'. "Namelijk dat twaalf maanden als wonen wordt gezien. Short stay tot zes maanden is wel mogelijk, daarom heeft Student Experience een vergunning aangevraagd voor zes maanden." In dat geval 'moet de beoogde doelgroep wel worden verbreed naar bijvoorbeeld arbeidsmigranten, om een kortere verblijfsduur dan twaalf maanden rendabel te maken."

Kronenburg

De uitspraak doet denken aan de uitspraak waarmee het bestemmingsplan Uilenstede-Kronenburg werd vernietigd. De Raad van State oordeelde destijds dat er geen duizenden studentenwoningen in Kronenburg mochten worden gebouwd, omdat de toekomstige bewoners te veel zouden lijden onder het lawaai van vliegtuigen van en naar Schiphol. Ook toen was het de toenmalige minister van I&W die in hoger beroep ging.