Cultuur nl Ondanks positief advies, geen kunstsubsidie: "Als er niets verandert dan is het eind december over"

Na 15 jaar lijkt het doek te vallen voor Nieuw Dakota op de NDSM. Het museum voor hedendaagse kunst is 1 van de 54 kunstinstellingen in de stad die ondanks een positief advies de komende vier jaar geen subsidie van de gemeente krijgen. De reden: onvoldoende budget.

AT5

"Het is best een mokerslag eerlijk gezegd, zeker omdat we ook van het Mondriaan Fonds een positieve beoordeling hebben gekregen, ook geen geld. We gaan van een begroting van 5 ton met allerlei fondsen die in ons geloven, naar nul", zegt directeur Ellis Kat van Nieuw Dakota in haar museum. Ondanks een positief advies en lovende woorden kan het museum de komende vier jaar fluiten naar een jaarlijkse subsidie van 200.000 euro. Net als vier jaar geleden komt het Amsterdams Fonds voor de Kunsten (AFK), dat in totaal 51 miljoen euro per jaar mag verdelen, miljoenen euro's tekort om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren. "In Amsterdam heel specifiek zie je dat dit een enorme magneet voor nieuw talent is. Dus er blijft altijd weer nieuw aanbod en dus ook nieuwe vraag voor subsidies", aldus Laurien Saraber, directeur van het fonds. "Hoe kunstminnend een stadsbestuur ook is en hoeveel er ook wordt bijgeplust, je kan daar nooit gelijke tred mee houden. Dus je hebt altijd dat je heel behoorlijke plannen niet kunt honoreren. En dat is ook superjammer."

Reactie wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur): "Ik begrijp dat het voor de instellingen die deze keer geen subsidie ontvangen een teleurstellende situatie is. In het proces van subsidieaanvragen is het helaas onvermijdelijk dat enkele instellingen deze keer buiten de boot vallen. Naast de 4-jarige regeling heeft het AFK ook andere vormen van steun voor culturele instellingen en makers. Desondanks is het bemoedigend om te zien dat zoveel instellingen een aanvraag hebben ingediend voor de komende 4 jaar. Dit toont duidelijk aan hoe cruciaal kunst en cultuur zijn voor Amsterdam. Om die reden was een verhoging van het budget met 2,5 miljoen euro van groot belang."

Alternatief voor kunstsubsidies Voor Nieuw Dakota betekent het zeer waarschijnlijk dat het einde oefening is. Ironisch genoeg is er bij het museum nu een tentoonstelling te zien die gaat over het bedenken van een alternatief voor kunstsubsidies, waarbij de bezoeker verleid wordt om zoveel mogelijk geld te geven. Kat: "Sommige mensen zeggen dat we het op ons hebben afgeroepen en dat we de boze geesten hebben wakker gemaakt, maar ik geloof daar niet in." Nieuw Dakota vreest de komende jaren een kaalslag door de gemaakte keuzes, maar volgens het AFK komt er juist veel cultuur bij. "In Noord, in Nieuw-West en in Zuidoost zie je ook dat meer organisaties die daar zitten geld gaan krijgen", aldus Saraber. "Dat is een behoorlijke vooruitgang, daar ben ik ook ontzettend blij om, want dat was echt ontzettend hard nodig. Dus ik denk dat er in de wat jongere stadsdelen meer te doen en te zien zal zijn. Dat is één van de ontwikkelingen." Ook komt er volgens haar meer bij voor de jeugd. Het museum in Noord is lang niet de enige die slecht nieuws kregen te verwerken, ook het Amsterdamse Bostheater, Stichting H'ART Museum en Stichting Landjuweel moeten het de komende jaren zonder geld doen. Kat: "Als er niets verandert dan is het eind december voor ons over. Dan hebben we als laatste tentoonstelling People Hate Art, dus dat is ook wel heel toepasselijk als laatste expositie." Het Amsterdamse Bostheater laat weten 'vol onbegrip' het advies te hebben gelezen:

Daar gaan we weer. Vol onbegrip lezen we vandaag het advies van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten met betrekking tot... Posted by Amsterdamse Bostheater on Thursday, August 1, 2024

En ook Tolhuistuin is teleurgesteld: