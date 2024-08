Zwemmende demonstranten blokkeren boot Booking.com bij Canal Parade

Een groep demonstranten is vanmiddag op de route van de Canal Parade de gracht in gesprongen. Ze deden dit om de boot van Booking.com te blokkeren. Ook hingen demonstranten meerdere spandoeken op.

Een groep van zo'n acht demonstranten sprong ter hoogte van de Plantage Middenlaan in de gracht. Ze hielden in het water een spandoek omhoog met de tekst 'Stop profiting from war crimes', doelend op de verhuur van vakantiewoningen in bezette gebieden. Nadat de boot van booking.com kortstondig was geblokkeerd, werd het spandoek door de organisatie van de parade afgepakt. De demonstranten zijn daarop naar de kade gezwommen.

Op het moment dat de demonstranten in het water lagen, waren er ook aan de kant mensen die spandoeken lieten zien, met onder meer de tekst 'No pride in genocide'. Even verderop, bij een andere brug, lieten demonstranten een spandoek met dezelfde tekst zien. De actie is inmiddels opgeëist door Justice Now!, een tak van Extinction Rebellion.

Pro-Palestinamars

Dit voorjaar liepen pro-Palestinabetogers een mars van de Stopera naar het hoofdkantoor van het boekingsplatform op het Oosterdokseiland. Voor de deur werd toen een lawaaiprotest gehouden, terwijl er binnen een bijeenkomst voor honderden zakenpartners van Booking.com gaande was.