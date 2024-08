Plaskruizen, dixies of plassen voor het goede doel: ''Wij hangen 'm zo over boord''

Naast dansen, zingen en feestvieren moeten de duizenden Pride-bezoekers ook ergens hun behoefte doen. Door middel van dixies en plaskruizen wapent de stad zich tegen wildplassers. Want dat mag niet en daar staan boetes op. Ook cafés, restaurants en buurtbewoners stellen hun toiletten - al dan niet tegen betaling - open voor feestgangers met hoge nood.

Langs de route van de botenparade van Queer & Pride zijn openbare toiletten geplaatst, in de vorm van dixies en plaskruizen. Maar is dat genoeg om de vele feestgangers van een toilet te voorzien? "Het lijkt wel alsof er meer toiletten zijn dan voorgaande jaren'', vertelt een bezoeker. Anderen zijn minder positief gestemd: ''De wc-voorzieningen in de stad zijn slecht, heel erg slecht, vooral voor vrouwen."

Boetes voor wildplassen

Ook veel horecagelegenheden en buurtbewoners openen hun toiletdeuren voor bezoekers. Soms gratis, maar meestal tegen enkele euro's. Dat geldt ook voor Sociëteit De Krater: hier kan eenmalig voor twee euro, of voor een tientje onbeperkt gebruikt gemaakt worden van de wc. De opbrengst steken de studenten echter niet in eigen zak: "Het geld gaat naar een goed doel dat zich inzet voor LHBTI-rechten."

Ondanks al die toiletten, lukt het niet alle bezoekers om op tijd een wc te vinden. "Ja, ik wildplas wel eens, oefening baart kunst", zegt een vrouw. Voor mannelijke bezoekers levert wildplassen minder moeilijkheden op. ''Wij hangen 'm er gewoon uit joh!'', aldus een mannelijke bezoeker. Maar dat is niet zonder risico: wie betrapt wordt op wildplassen, riskeert een boete van 140 euro.