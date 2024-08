Canal Parade ten einde, gemeente waarschuwt voor grote drukte

Canal Parade is het centrum van de stad vanmiddag doorgevaren en de kleurige bezoekers keren huiswaarts. Toch waarschuwt de gemeente op X voor 'erge drukte' bij feestlocaties in de stad, met wachtrijen die tot een uur kunnen duren.

onder meer op de Zeedijk is het flink druk - AT5

Het regenboogkleurige eindfeest begon bij het Oosterdok en eindigde - via de Nieuwe Herengracht, Amstel en Prinsengracht - vanmiddag bij het Westerdok. De boottocht is voorbij, maar de politie raadt op X aan om aan alternatieve routes te denken in verband met de drukte.

⚠️ Het is op dit moment erg druk op alle feestlocaties met soms een wachtrij tot een uur. Hou overal rekening met drukte en bekijk alternatieve locaties op ⤵️https://t.co/kpF2wM15pK — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) August 3, 2024

Zoals elk jaar waren de deelnemende boten afgeladen, maar ook de grachten en bruggen stonden ramvol met uitgedoste toeschouwers. Met het thema #together werd tijdens deze editie aandacht gevraagd voor gelijke rechten voor de regenbooggemeenschap. Bekijk hier een verslag van de Canal Parade 2024:

Ook werd aandacht gevraagd voor Palestina: een groep van zo'n acht demonstranten sprong ter hoogte van de Plantage Middenlaan met zwembandjes in het water om de boot van Booking.com te blokkeren. De demonstranten hielden een spandoek omhoog met de tekst 'Stop profiting from war crimes'. Hiermee doelen ze op de verhuur van vakantiewoningen in bezette gebieden. Hier de mooiste foto's van Canal Pride 2024:

Pride Canal Parade 2024 Inter Visual Studio / Michel van Bergen

De politie waarschuwde bezoekers vorige week al voor zakkenrollers met flyers in de vorm van een telefoon. De flyers werden achtergelaten bij of uitgedeeld aan mensen die volgens de politie 'een potentieel doelwit zouden kunnen zijn'. Ook kondigde de politie aan dat er minder agenten op straat zouden zijn tijdens het slotstuk van Pride Amsterdam. Als reden werd 'het gebrek aan politiecapaciteit' genoemd. Wel voer Roze in Blauw, het politienetwerk voor de LHBTIQ+-gemeenschap, voor de veertiende keer mee, samen met korpschef Janny Knol. Volgens een woordvoerder van de organisatie is de botenparade 'soepel en vlot verlopen'. Het thema #together werd volgens hem 'op alle fronten duidelijk en is eer aangedaan'.

Telefoonflyer Canal Pride 2024 - Politie Amsterdam