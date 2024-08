Magneetvisser vindt handgranaat in water bij Eerste Kostverlorenkade

Een magneetvisser heeft vanmorgen in het water bij de Eerste Kostverlorenkade in West een handgranaat gevonden. Agenten hebben daarom een deel van de kade met lint afgezet.

Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Handgranaat Eerste Kostverlorenkade Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

De politie wist eerst nog niet zeker of het een echt explosief was. Een explosievenexpert van de politie heeft de handgranaat bekeken en besloten de EOD van defensie in te schakelen. De EOD komt doorgaans uit Soesterberg, dus het zal dan nog een tijd duren voordat zij ter plaatse zijn.

Magneetvissers hebben de afgelopen jaren vaker explosieven en wapens uit het water gehaald.