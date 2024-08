Zo'n twintig ton afval meer dan vorig jaar opgehaald na Canal Parade

Er is dit jaar meer afval achtergelaten dan vorig jaar tijdens de Canal Parade. De gemeente laat weten dat er vannacht 73 ton afval is opgehaald.

Langs de Prinsengracht werden er 50 reinigers ingezet. Zij begonnen om 23.59 uur, toen het een stuk rustiger was op straat. Rond 6.30 uur is het schoonmaken door deze ploeg gestopt.

Wallen

Om 7.00 uur begonnen zeventien andere ploegen. Zij maken de Prinsengracht schoon en onder meer de Wallen. Zij hebben ook nog eens 28 ton afval opgehaald.

Volgens een woordvoerder van de gemeente verloopt het opruimen goed. Er is met name veel glas gevonden.

Afvalzakken

Langs de route liepen gisteren ook 'activatieteams' van de gemeente. Zij haalden zwerfvuil op met prikkers, ook deelden ze afvalzakken met het logo van de Pride erop uit.

Vorig jaar werd er in de nacht 53 ton afval opgehaald en de dag erna 28 ton. In 2022 ging het om 66 ton 's nachts, hoeveel er een dag later werd opgehaald is onduidelijk.

Geen grote incidenten

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de dag zonder grote incidenten is verlopen. Er is wel een klein aantal mensen opgepakt omdat ze bijvoorbeeld bij een vechtpartij betrokken waren.