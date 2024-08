Stad nl Algoritme rekent af met lange wachttijden: "Toeristen minder lang in de rij"

Onderzoekers van het Centrum Wiskunde & Informatica - gevestigd op Amsterdam Science Park - hebben een algoritme ontwikkeld waarmee toeristen een dagje Amsterdam kunnen plannen zonder dat ze elkaar continue in de weg zitten. Het algoritme helpt toeristen met het coördineren van hun bezoek op basis van persoonlijke voorkeuren en zorgt er voor dat de bezoeker minder vaak in lange wachtrijen terecht komt.

Het Rijksmuseum, het Van Gogh of het Anne Frank Huis. Als toerist kom je in Amsterdam bijna nergens meer binnen zonder lang in de rij te staan of ruim van tevoren een kaartje te kopen. Onderzoekers van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) hebben nu een algoritme ontwikkeld om de toerist een beetje te helpen, vertelt CWI-onderzoeker Joris Slootweg. "Het idee is dat je zelf aangeeft wat de voorkeuren zijn. Als de voorkeuren opgegeven zijn, kan het algoritme met jouw wensen - gecombineerd met wensen van héél veel anderen tegelijk - een route uitrekenen zodat iedereen de dingen kan doen die ze leuk vinden zónder elkaar in de weg te zitten. We hebben het getest met tienduizenden mensen tegelijk en dat is voor pretparken, maar ook voor een stad als Amsterdam echt genoeg."

Onderzoeker Joris Slootweg - AT5

Het algoritme, verwerkt in een app, helpt dus bij het plannen van bezoeken tijdens beschikbare tijdvakken en maakt een dagplanning. Slootweg: "Er wordt precies aangegeven van hoe laat tot hoe laat je een tijdvak hebt op welke plek. Ook zou je in dezelfde app heel makkelijk de QR-code van je kaartje klaar hebben kunnen staan." Volgens de bedenkers van het algoritme is het de truc om op minder drukke tijden naar een attractie te gaan en eventueel een alternatief te zoeken. Dat betekent minder lange wachttijden, en dat is volgens Slootweg niet alleen voor de toerist fijn. "Er zijn ook nog economische voordelen. Als de toerist niet in de rij staat hebben ze ook nog tijd om bij lokale ondernemers een visje kopen."

De app is nog niet operationeel. De onderzoekers zijn nog op zoek naar partijen die het idee willen doorontwikkelen. Slootweg: "Wij zijn een onderzoeksinstituut. Wij ontwikkelen de motor. Het idee is dat andere partijen daarmee verder aan de slag gaan en er een hele mooie interface omheen bouwen. Dat is niet ons expertisegebied; schoenmaker blijf bij je leest. Het is ook leuk om er met andere partijen over te praten om te horen wat we samen kunnen doen om dit in de praktijk te brengen."