Studenten met centen - Nacho is naaktmodel: "Het is als meditatie voor mij"

Het leven in de stad is duurder dan ooit. Om rond te komen, moeten veel studenten naast de studie hard werken. In de serie 'Studenten met centen' volgen we vijf studenten, die op wel héél bijzondere wijze hun geld verdienen. In de eerste aflevering trappen we af met de Spaanse Nacho Sanz (24), hij is naaktmodel in het atelier van kunstenaar Vincent.

AT5

"We gaan.... een man schilderen", klinkt het door een atelier op de Tweede Schinkelstraat. Een groep Schotse dames loopt giechelend naar binnen. Ze vieren een vrijgezellenfeest en krijgen een workshop naakttekenen van kunstenaar Vincent. Nacho trekt zijn schort uit en gaat zitten op een krukje voorin het atelier. Hij poseert al zes maanden voor Vincent zijn workshops: "Ik kom hier graag en voel me comfortabel. Ik praat het liefst ook met de gasten, soms rook ik een sigaretje met ze."

Quote "De meest gestelde vraag is: wow, zien al die mensen je dan naakt?" Nacho

Nacho is naar Amsterdam gekomen om dans te studeren. Hij is per ongeluk in zijn baan als naaktmodel gerold, maar voor hem is het inmiddels meer dan alleen een bijbaantje geworden. "Het is als meditatie, een stop in mijn drukke dag", vertelt hij. Volgens Nacho ligt er een taboe op het naakt zijn, dat moet worden doorbroken. "Naakt zijn is interessant, zo zijn we tenslotte geboren."

Quote "Naakt poseren helpt me om meer in het moment te leven." Nacho

"Wie is er nog niet klaar met zijn tekening?", vraagt Vincent zo'n twee uur nadat de workshop is begonnen. De Schotse vrouwen laten lachend het eindresultaat aan elkaar zien. Ze zijn erg blij met Nacho als model: "We wisten dat we een naaktschilderij gingen maken maar we hadden geen idee wie het model zou zijn. Hij doet het goed, hij kletst en lacht veel."