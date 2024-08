Studenten met centen - Rick is kistdrager: ''Je bewijst mensen een laatste eer in stijl''

Het leven in de stad is duurder dan ooit. Om rond te komen, moeten veel studenten naast hun studie hard werken. In de serie 'Studenten met centen' volgen we vijf studenten, die op wel héél bijzondere manieren hun geld verdienen. In deze aflevering maken we kennis met Rick (24), die kistdrager is.

AT5

Voor de meeste mensen is een uitvaart een uitzonderlijk evenement, maar de 24-jarige Rick is er inmiddels aan gewend: "Hoe langer je het doet, hoe normaler het wordt. Toen ik net begon was het wel een soort van wennen, maar nu denk ik er niet meer zo over na." Naast zijn master Privaatrecht heeft Rick inmiddels al flink wat kisten naar het graf gedragen. "Ik denk wel 150, misschien wel 200".

Quote ''Soms is het ook wel confronterend, dan denk ik na over wat er zou gebeuren als ik mijn laatste adem uitblaas." Rick

Een baantje als kistdrager is volgens Rick niet voor iedereen weggelegd. Eigenschappen van een goede kistdrager zijn 'barmhartig', 'stijlvol' en 'punctueel'. Daarnaast moet je stevig in je schoenen staan: "Soms is het ook wel confronterend, dan denk ik na over wat er zou gebeuren als ik mijn laatste adem uitblaas", aldus de student.

Gelukkig wordt er op het werk ook gewoon gelachen. Tijdens de uitvaart spelen de kistdragers het kaartspelletje Tai Pan, ze drinken koffie en maken grappen en grollen. "Maar als de dienst voorbij is, moeten we weer serieus zijn, dat is soms best een moeilijke switch", vertelt Rick.