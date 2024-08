Aan het eind van het jaar is de verzwaarde Uitdammerdijk weer te gebruiken

Sinds 2019 wordt er gewerkt aan de dijkversterking tussen Amsterdam en Hoorn. Op het laatste stukje Uitdammerdijk bij Durgerdam worden komende tijd oude dijkstenen stuk voor stuk teruggeplaatst. De dijk wordt in z'n geheel wat platter en breder. Ook komt er een breder wandel en fietspad tot aan Hoorn. Het stuk bij Durgerdam zal eind dit jaar opgeleverd worden. De hele dijk is eind 2027 klaar.

Dijkdoorbraak

De kans op een dijkdoorbraak was klein en toch werd de dijk in 2006 afgekeurd. Pas bij langdurig extreem weer en een hoge waterstand langer dan zes weken zou de dijk kunnen doorbreken. "In Nederland is dat de norm en we mogen blij zijn dat we zulke strenge regels hebben", aldus omgevingsmanager Ricardo Nuijens. "Het laagste punt van Noord-Holland ligt hier vlak achter de dijk, dat is 6 meter onder zeeniveau. We leven eigenlijk in een badkuip met zijn allen."

Het water kan na de dijkverzwaring zonder risico twee meter hoger komen dan voorheen.