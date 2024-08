'Na vertrek Sosa, Tahirovic, Vos en Wijndal kondigt Ajax ook vertrek van Ünüvar aan'

De trainer van Ajax liet deze middag weten dat hetzelfde verhaal voor Ünüvar geldt. "Ook al zijn het 'kids of the club', is nooit makkelijk, geloof me", legt Farioli uit. "Het enige deel van mijn baan waar ik niet van houd, is deze, dat is eerlijk waar. Ik wil eerlijk en direct zijn in mijn communicatie als coach."

Dat hij deze beslissing nam, is volgens hem een moeilijke. "Ik heb niet gezegd dat de beste over zijn, maar het is mijn beslissing en de club support mij hierin", aldus de trainer.

Fred Grim

Eerder vandaag meldde De Telegraaf dat Ajax op het punt staat Fred Grim vast te leggen als head of coaching. De voormalige keeper was voormalig trainer van Ajax Onder 19. Grim zal een deel van de taken van de oude functie van hoofd jeugdopleidingen, die in drieën wordt geknipt, op zich gaan nemen.