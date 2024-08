3x3-basketballers pakken goud op Spelen na thriller tegen Frankrijk

De Nederlandse basketballers hebben vanavond goud gepakt in de finale van het olympische 3x3 toernooi. In een thriller tegen Frankrijk zorgde Worthy de Jong met een rake tweepunter voor de overwinning: 18-17.

Eerder op de avond won Nederland nog de halve finale van Litouwen. Daarvoor speelde het team zeven groepswedstrijden: waarbij tegen elk land één keer gespeeld werd. In die groepsfase verloor Oranje alleen van Servië en Letland, van Frankrijk werd toen met 20-13 gewonnen.

Het is voor het eerst dat Nederland bij het 3x3-basketbal een medaille pakt op de Spelen. Drie jaar geleden, toen de sport voor het eerst olympisch was in Tokio, werd Nederland vijfde.

De voorbereiding op de Olympische Spelen speelde zich af in het Velodrome in Sloten. In gesprek met AT5 vertelden de spelers tijdens een van die trainingen over het doel om een medaille te pakken.