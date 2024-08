Advertentie Stad nl Eduard (79) al wekenlang in hongerstaking voor kinderen zoals Mikael: "Ik blijf hier"

De 79-jarige Eduard uit Maastricht is al 25 dagen in hongerstaking voor de deur van de IND in Den Haag. Hij zegt niet weg te gaan totdat er een kinderpardon komt voor kinderen zoals de in Amsterdam geboren Mikael (11), die vorige week hoorde dat hij uitgezet wordt naar Armenië.

AT5

De 79-jarige oud-directeur van een daklozenopvang zit al dagenlang van 9.00 tot 17.00 uur voor de deur van het IND in Den Haag. 's avonds slaapt hij afwisselend bij een paar Hagenezen die zijn actie een warm hart toedragen. Dagelijks komt er een arts langs om te kijken hoe het met hem gaat. "Ik ben hier en ik blijf hier, tot dat er recht gedaan wordt aan de kinderen", vertelt hij. "Dit mag je een kind niet aandoen. Kinderen mogen nooit en te nimmer het slachtoffer worden van het handelen van volwassenen."

Quote "Ik ben wel trots op hem en ik ben er heel blij mee. En ik hoop dat het invloed gaat hebben op mijn situatie" Mikael over Eduard

Mikael bedankt Eduard tijdens het staken. De 11-jarige is geboren en getogen in Amsterdam, maar kreeg afgelopen woensdag te horen dat hij moet worden uitgezet naar Armenië, het land waar zijn moeder vandaan komt. Meerdere aanvragen voor een verblijfsvergunning werden afgewezen. De Raad van State oordeelde afgelopen woensdag dat de jongen en zijn moeder niet in Nederland kunnen blijven. Burgemeester Femke Halsema deed kort daarna een beroep op minister Marjolein Faber, nadat ze eerder toenmalig demissionair staatssecretaris Eric van der Burg had opgeroepen om het besluit terug te draaien. De minister liet een paar dagen geleden weten dat zij niets meer kan doen om Mikael te helpen. Een woordvoerder liet vandaag weten dat er aan die situatie niets veranderd is.

Quote "Ik denk dat ze wel degelijk wat kan doen. Ze kan altijd de IND de opdracht geven om de zaak nog een keer te bekijken" Guy Loyson - familievriend

Familievriend Guy Loyson denkt 'dat dat kort door de bocht is'. "Ik denk dat ze wel degelijk wat kan doen. Ze kan altijd de IND de opdracht geven om de zaak nog een keer te bekijken. Om te zeggen 'ik kan niks meer doen', dat slaat nergens op", benadrukt hij. Zelf probeert Mikael er niet over na te denken. "Maar soms denk ik er wel over na en dan word ik wel verdrietig", vertelt hij.