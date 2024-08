Botsing tussen twee auto's veroorzaakt flinke ravage, een persoon nagekeken

Twee personenauto's aan de Heining in Nieuw-West zijn vanavond rond 22.00 uur tegen elkaar gebotst. Beide voertuigen zijn flink beschadigd.

Een woordvoerder van de politie laat aan AT5 weten dat de oorzaak van het ongeval nog onduidelijk is. "Een persoon wordt nagekeken door ambulancepersoneel. Het is nog niet duidelijk of deze mee moet naar het ziekenhuis."

Wat de oorzaak is van de botsing wordt uitgezocht. De auto's moeten worden weggetakeld.