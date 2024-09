Woonwerkpand Tetterode opent deuren tijdens Open Monumentendag: "Inspirerend gebouw"

Inspirerend gebouw

Woonwerkpand Tetterode biedt tegenwoordig onderdak aan 60 bewoners, 35 bedrijven en organisaties met een maatschappelijk doel én 30 ateliers. Christiaan Sleiman is een kunstenaar uit Libanon. Hij woont en werkt sinds een aantal maanden in een gastatelier. “Het uitzicht is bijzonder, de architectuur ook (...) Het gebouw is erg inspirerend in hoe het gebruikt en hergebruikt is. In deze omgeving kan ik erg groeien”, aldus Sleiman.