Student Wessel heeft voetbal als bijbaan: "Nou ja, als je het werk mag noemen"

Het leven in de stad is duurder dan ooit. Om rond te komen, moeten veel studenten naast hun studie hard werken. In de serie 'Studenten met centen' volgen we vijf studenten, die op een bijzondere manieren hun geld verdienen. In deze aflevering nemen we een kijkje in het leven van Wessel (21), die voetballer is.

Zowel de studie als het werk van de 21-jarige Wessel staat in het teken van sport. Hij studeert aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam-West, waar hij wordt opgeleid tot gymdocent. Daarnaast 'werkt' hij als voetballer bij AFC: ''Nou ja, als je het werk mag noemen".

Het eerste van AFC, het team waarin Wessel voetbalt, komt uit in de tweede divisie. Een profvoetballer kan hij zichzelf dus niet noemen. Toch wordt er goed voor Wessel en zijn teamgenoten gezorgd: "Het lijkt alsof we profs zijn, terwijl we de hoogste amateurs zijn. Het is allemaal supergoed geregeld, we zitten in een luxepositie."

De situatie op de club staat in schril contrast met zijn studie. Daar moet hij alles namelijk 'gewoon zelf regelen'. "Ik doe een sportieve studie, dus we zijn veel aan het sporten. Af en toe is het ook wel een beetje behelpen", aldus de ALO-student. "We moeten gewoon zelf de pionnetjes klaarzetten", vertelt hij lachend.

Wessel heeft het bij AFC erg naar zijn zin, maar dat is wel eens anders geweest. "De afgelopen jaren waarin ik voetbalde, heb ik niet altijd evenveel plezier gehad. Nu heb ik dat weer ontzettend teruggevonden."