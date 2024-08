Metrodek van miljoen kilo op station Amsterdam Zuid geschoven boven hoofd reizigers

Een betonnen plaat van een miljoen kilo is maandag op zijn plaats geschoven op station Amsterdam Zuid, terwijl intussen de reizigersstromen gewoon doorgingen. De reizigers liepen door de Minervapassage van het station, terwijl het dek daarboven werd geschoven. "Ze hadden het niet eens in de gaten", zegt projectleider Emiel Vergouw.

Het metrodek van 100 bij 4 meter werd in zes uur over van tevoren aangelegde schuifbanen geschoven met hulp van een soort glijpasta. Het gaat de ondergrond voor de metrosporen vormen, nadat die later deze week nog een meter is 'afgezakt' naar de definitieve plaats. Vanaf 26 augustus rijden de metro's er weer overheen.

Voor het project Zuidasdok wordt vooral de zomer gebruikt bij dergelijke grote operaties, omdat er dan minder reizigers zijn en een deel van het metroverkeer kan worden stilgelegd. Tijdens de werkzaamheden rijden deze week een kwart minder metro's door het station. Ook volgend jaar wordt een metrodek boven de passage geschoven, eveneens in de zomerperiode.

De schuifoperaties zijn ook voor de projectleider heel bijzonder. "Het station is gewoon open, links en rechts is er autoverkeer en de ov-reiziger merkt er niets van", stelt Vergouw.

Vernieuwing station

Station Amsterdam Zuid ondergaat een ingrijpende metamorfose, omdat steeds meer reizigers het station op de Zuidas gebruiken. Nu passeren dagelijks 80.000 mensen het station, dat worden er naar verwachting 200.000 per dag. Het station is dan net zo druk als Amsterdam Centraal.

De internationale treinen richting Londen, Parijs en Berlijn vertrekken binnen enkele jaren vanaf de Zuidas in plaats vanaf Amsterdam Centraal.