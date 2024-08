Lawaaiflitsers verplaatst, Cornelis Lelylaan blijkt populair bij herriemakers

De lawaaiflitsers die bijhouden hoe vaak er teveel geluid wordt geproduceerd door motoren en auto's staan inmiddels op vijf nieuwe plekken. Ook zijn de resultaten nu op deze website per uur te volgen. Wat opvalt is dat er op de Cornelis Lelylaan in Nieuw-West het vaakst lawaai gemaakt wordt.

De microfoons en bijbehorende borden, waaronder een digitaal bord dat een teleurgestelde smiley kan laten zien, staan sinds een paar weken op de Haarlemmerweg, Cornelis Lelylaan, Klaprozenweg en Baden Powellweg. Ze stonden eerder dit jaar onder meer op de Europaboulevard, Tussen Meer en Molenaarsweg.

Pieken

Nieuw is dat iedereen nu kan zien hoe vaak er een uitlaatgeluid van meer dan 80 decibel, dat vindt de gemeente te hard, te horen is. Op de Klaprozenweg in Noord ging het gisteren overdag bijvoorbeeld om 28 zogeheten 'pieken', terwijl het er op de Cornelis Lelylaan in dezelfde periode al 78 waren.

Op de Haarlemmerweg is het ook relatief vaak raak. Daar waren gisteren 60 pieken. Op de Stadhouderskade waren er 21 pieken. Later deze maand komt er ook een lawaaiflitspaal op de Bijlmerdreef in Zuidoost te staan.

Nog geen consequenties

Aan het lawaai maken zitten, op het zien van de teleurgestelde smiley en de tekst 'te luid' na, nog geen consequenties verbonden voor de motorrijders en automobilisten. De gemeente sprak bij het begin van de proef de hoop uit dat er in de toekomst automatisch bekeurd kan worden, maar dat leek nog lastig omdat het moeilijk te bewijzen valt welk voertuig het geluid produceerde.

Inmiddels denkt de gemeente dat het met bepaalde technologie technisch en juridisch wel mogelijk is. Er wordt nu met andere grote gemeenten, de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 'ingezet' op de ontwikkeling van een definitieve lawaaiflitspaal. "Doel is te komen tot directe beboeting bij te veel lawaai", laat de gemeente weten.