Olympisch kampioen De Jong geniet van wonder in 3x3 basketbalfinale: "Nog steeds ongelooflijk"

De gouden medaille voor de 3x3 basketbalmannen is op vele fronten historisch. In de allerlaatste seconde gooide Worthy de Jong miraculeus raak. Vanuit het Olympisch dorp heeft de Amsterdammer, tussen alle feestvreugde door, even kort de tijd om te videobellen.

Voor het scherm laat hij met trots zijn gouden plak zien. "Dit voelt goed", lacht hij. "Het is nog steeds ongelooflijk. We zitten hier echt in ongeloof dat dit gisteravond daadwerkelijk gebeurd is." Samen met Arvin Slagter, Dimeo van der Horst en Jan Driessen versloeg hij in de finale met 18-17 Frankrijk. De gouden medaille heeft een Amsterdams randje, want drie van de vier mannen komen uit de stad.

Emoties

Het is de eerste basketbalmedaille voor Nederland ooit op de Olympische Spelen. De wedstrijd tegen de Fransen was bloedstollend, ook voor de spelers op het veld. "We staan voor, we staan achter, we komen gelijk", beschrijft hij. "Dan komen voor en vervolgens zo'n schot. Het is een hele rollercoaster aan emoties waar je doorheen gaat tijdens de wedstrijd. Op het moment dat die bal erin gaat gaat Nederland helemaal los."

Hoewel het in het hol van de leeuw was, waren er ook talloze oranje shirtjes in het stadion te zien. Iets dat veel indruk maakte op De Jong. "Het is zo gaaf om te zien hoeveel Nederlanders die kant op zijn gegaan voor ons en dat ze allemaal daar bij basketbal zijn komen zitten."

Velodrome

Voor de Spelen trainde het team in het Velodrome in Sloten. Die plek in de stad blijkt de sleutel voor deze plak. "Omdat we altijd daar aanwezig konden zijn en dat we een ruimte hebben waar we gewoon uren kunnen maken", legt De Jong uit. "We konden daar bij elkaar komen en ons spel naar het volgende level brengen. Dat was essentieel."