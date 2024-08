Aïcha Marghadi een jaar na het Volkskrantartikel: "Ik kan niet meer naar Studio Sport kijken"

“Ik weet wie er achter de camera’s staan, ik weet welke presentatoren aan mijn stoelpoten probeerden te zagen.” Aïcha Marghadi laat er aan tafel bij het AT5-programma De Zwoele Stad geen misverstand over bestaan of ze tijdens de Olympische Spelen deze zomer afstemt op de NOS. “Ik wil wel kijken, maar het zit nog te diep. Ik kan het niet.”

Maart 2023 was oud-NOS Sport presentator Marghadi de hoofdrolspeler in een artikel van de Volkskrant. Daarin deed onder andere zij een boekje open over de giftige werksfeer op de redactie. Discriminatie, seksisme, racisme en vernedering waren er aan de orde van de dag. Marghadi kreeg vanuit alle lagen te maken met vormen van buitensluiting en werd uiteindelijk als ‘te lastig’ ervaren, waarna ze naar eigen zeggen ‘weg werd gestuurd’.

Tom Egbers

Tom Egbers, die naar aanleiding van het artikel op non-actief werd gesteld wegens vermeend grensoverschrijdend gedrag, spande een zaak aan tegen zijn werkgever de NOS. “Toen ik dat las dacht ik ‘dat doe ik toch ook niet?’. Maar toen dacht ik, misschien wil ik ook wel m’n baan terug.”

De vraag of ze terug zou willen op haar oude stek bij Studio Sport, zaait twijfel bij Marghadi. “Als ze zouden bellen? Misschien een generatie later. Ik sta nu sterker in mijn schoenen tien jaar later, ze weten nu ook wat ze aan mij hebben. Maar aan de andere kant zou het ook weer oude wonden openrijten.”