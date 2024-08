Brobbey voor het eerst na EK bij selectie, Bergwijn en Rasmussen niet mee naar Griekenland

Brian Brobbey is een van de 24 spelers die Francesco Farioli heeft meegenomen naar Griekenland. Daar neemt Ajax het morgenavond op tegen Panathinaikos. Het is voor het eerst sinds het EK dat Brobbey er weer bij is. Ajax' andere Nederlandse EK-ganger, Steven Bergwijn, is niet mee naar Athene.

23 van de 24 spelers die vorige week meereisden naar Servië voor het duel met Vojvodina zijn er nu weer bij. Die ene speler die er dit keer niet bij is, is Christian Rasmussen en dat is opvallend te noemen. De Deense rechtsbuiten stond zowel in de heenwedstrijd als de return tegen Vojvodina in de basis. Brobbey neemt zijn plaats in de selectie nu dus in.

Andere opvallende afwezige is Steven Bergwijn. Hij keerde tegelijk met Brobbey terug op het trainingsveld bij Ajax na het EK in Duitsland, maar wordt nu dus thuisgelaten. Ajax geeft geen reden voor zijn afwezigheid. Volgens De Telegraaf kampt de aanvaller met de naweeën van een lichte blessure die hij op het EK opliep.

Mogelijke transfer

Maar er speelt meer rondom Bergwijn, aldus de krant. Zo zouden meerdere clubs zich al bij Ajax gemeld hebben om hem over te nemen. Onder meer Leicester City zou Bergwijn willen overnemen voor een bedrag van zo'n twintig miljoen euro, maar Ajax zou dat bedrag te laag vinden. Bergwijn kwam in 2022 voor ruim 31 miljoen over van Tottenham Hotspur.

Wat er ook gebeurt: net als morgen tegen Panathinaikos zal Bergwijn er zondag tegen Heerenveen niet bij zijn. Voor dat duel is hij namelijk geschorst.