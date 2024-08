Pride-vlag bij VU gestolen, onbekenden hangen VOC-vlag op

Een van de twee gestolen vlaggen was de Progress Pride-vlag. Dat is een variant van de welbekende regenboogvlag waar enkele kleuren aan zijn toegevoegd, zodat de vlag inclusiever is. De andere gestolen vlag was een 'Stop geweld tegen vrouwen-vlag', aldus de VU.

Op de vlag die werd opgehangen staat de tekst VOC. Eerder verwijderde het scheepvaartmuseum VOC-vlaggen, omdat er volgens het museum nu meer focus op het slavernijverleden en de donkere kanten van de VOC ligt dan voorheen.

Omstreden Prinsenvlag

De vlag waar de afkorting opstaat ziet eruit als de Nederlandse vlag, maar de bovenste baan is oranje in plaats van rood. Het zijn de kleuren van de zogenoemde Prinsenvlag en die is omstreden. De vlag werd tijdens de Twee Wereldoorlog door de NSB gebruikt. Later maakten rechts-extremistische groep als de Nederlandse Volks-Unie (NVU) gebruik van de vlag.

Op dit moment zijn de vlaggenstokken voor het gebouw aan de De Boelelaan leeg in afwachting van nieuwe vlaggen. Die zijn inmiddels besteld.