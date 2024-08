Esrion's bijbaan is proefpersoon: "Je leert veel over jezelf, het is een soort therapie"

Het leven in de stad is duurder dan ooit. Om rond te komen, moeten veel studenten naast hun studie hard werken. In de serie 'Studenten met centen' volgen we vijf studenten, die op wel héél bijzondere manieren hun geld verdienen. Vandaag volgen we Esrion (24), die proefpersoon is.

AT5

Voor de meeste studenten is de universiteit geen plek om de zomer door te brengen, maar de 24-jarige Esrion vindt een bezoekje aan de UvA in zijn vakantie geen probleem. Hij komt hier namelijk niet om te studeren, maar om wat bij te verdienen. De student is bezig met de master Kunstmatige Intelligentie en werkt aan een start-up, maar daarnaast verdient hij dus als proefpersoon. Jaarlijks vinden er op de UvA zo'n 125 experimenten plaats, zowel online als op locatie. Iets meer dan de helft gaat via de computer. Esrion heeft vandaag een 'terugkomdag' voor een van deze onderzoeken. Hij neemt plaats achter een zwart computerscherm, waarop een witte pijl staat. "Ik moet naar rechts klikken als het pijltje naar rechts wijst, naar links klikken als het pijltje naar links wijst", vertelt hij geconcentreerd. Esrion doet mee aan een onderzoek naar neurostimulatie: een elektrisch stroompje in de nek dat de zenuw richting de hersenen prikkelt.

Quote "Je leert jezelf heel erg kennen" Esrion - proefpersoon

Als proefpersoon draag je niet alleen bij aan de wetenschap, maar je leert ook nog eens iets over jezelf. Esrion doet mee aan verschillende onderzoeken over uiteenlopende onderwerpen. "Psychologisch onderzoek vind ik ontzettend interessant, omdat je jezelf heel erg leert kennen", vertelt hij. "Je moet veel praten over jezelf en bijvoorbeeld mindmaps maken, dat is toch een soort van therapie."

AT5

Het onderzoek "Studenten zijn erg belangrijk als proefpersonen binnen dit onderzoek, dus we zijn superblij dat we dit samen met de UvA kunnen doen", vertelt Dana Ravestein. Zij werkt voor TNO, een van de grootste onafhankelijke onderzoeksinstituten in Europa. Normaliter werkt ze vanuit Soesterberg, maar vandaag vanaf het lab op het Roeterseiland. Een positieve uitkomst van dit onderzoek kan erg belangrijk zijn voor mensen met ADHD en ADD. Neurostimulatie zou hen mogelijk kunnen helpen om beter te leren. “Ik vind het mooi dat mensen meedoen om een bijdrage te leveren aan de wetenschap”, vertelt Ravestein. "Maar het is natuurlijk ook helemaal prima als mensen het alleen voor het geld doen."

AT5