Pro-Palestina-activisten 'vallen UvA-locaties aan' met verf en hamers

Opnieuw is de UvA het doelwit geworden van vernielingen en bekladdingen. Pro-Palestina- activisten hebben een pand van de UvA op het Binnengasthuisterrein beklad en beschadigd en het Maagdenhuis besmeurd met verf.

Op Instagram schrijven ze dat de vernielingen afgelopen maandagochtend plaatsvonden. Volgens de activisten zijn de panden 'aangevallen met verf en hamers'. Het lijkt erop dat ze onder meer met een hamer door het glas probeerden te slaan.

Een woordvoerder van de UvA zegt tegen De Telegraaf dat de universiteit waarschijnlijk geen aangifte doet. "Het is iets dat we zullen moeten repareren, dat is heel erg jammer.", zegt de woordvoerder tegen de krant.

Het Binnengasthuisterrein werd in mei nog een paar dagen bezet door pro-Palestina-activisten. De Mobiele Eenheid moest een eind aan die bezetting maken en de schade die de activisten hadden veroorzaakt bleek enorm.