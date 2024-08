Minister zegt 'nee' tegen Mikael, maar honderden Amsterdammers hopen dat hij alsnog mag blijven

Hij heeft eigenlijk zomervakantie, maar woensdagavond was Mikael weer voor even terug op zijn oude basisschool in Zuidoost. Honderden mensen verzamelden zich op het schoolplein om een solidariteitsmars te lopen voor de 11-jarige geboren Amsterdammer, voor wie uitzetting naar Armenië dreigt.

Binnen praten Mikael en zijn vriend Samuel over voetbal, met name over Ajax. De twee zijn licht teleurgesteld dat Ajax dit seizoen weer niet meedoet in de Champions League. Al ziet Mikael daarvan ook de voordelen van in: "Als ze de Europa League winnen, dan spelen ze wel in de Supercup."

Buiten op het schoolplein verzamelen zich ondertussen steeds meer mensen voor een solidariteitsmars die later op de avond begint. Vrienden, buurtbewoners, oude én nieuwe klasgenoten, buren in het AZC: ze hopen allemaal dat de minister toch nog een konijn uit de hoge hoed tovert.

"Nu al nostalgisch", zegt Mikael als hij samen met zijn beste vriend Samuel zijn oude klaslokaal weer binnenloopt. Een maand geleden nam hij nog afscheid van zijn klasgenoten. Over een paar weken hoopt hij naar de middelbare school te gaan, maar op deze woensdagavond, midden in de zomervakantie, is hij dus weer even terug.

Over de situatie waar Mikael nu inzit, praten de jongens pas als ze ernaar gevraagd worden. Vorige week oordeelde de Raad van State dat de IND Mikael geen verblijfsvergunning hoeft te geven, waardoor de kans groot is dat hij wordt uitgezet naar Armenië.

"Ik vind het belangrijk om hier te zijn, omdat ik wil dat mensen weten wat er aan de hand is met mijn beste vriend. Dat mensen beseffen wat de regering hem aandoet."

Later, als iedereen buiten staat en de mars bijna gaat beginnen, bedankt Mikael iedereen die is gekomen. "Ik vind het heel bijzonder. En ook hier op mijn oude basisschool. Alleen de reden is helaas iets minder leuk."

Het verhaal van Mikael is de afgelopen weken door zo'n beetje alle landelijke nieuwsmedia opgepakt. Daar lijkt hij zelf goed mee om te kunnen gaan zegt familievriend Guy Loyson. "Ik weet niet of hij er 's nachts van wakker ligt, maar het is natuurlijk bizar hoe hij dat doet. Ik weet niet of ik dat op die leeftijd had gekund."

"Het is wel heel moeilijk, je leest ook heel veel negatieve berichten. Die probeer ik zoveel mogelijk bij Mikael uit de buurt te houden. We blijven ook gewoon positief."

'Geen mogelijkheden'

Zowel de IND als minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) zeggen dat ze met de uitspraak van de hoogste rechter niets meer aan Mikaels situatie kunnen doen. Faber herhaalde die woorden gisteren tegenover verschillende media. Naar eigen zeggen heeft ze de bevoegdheden niet om een uitzondering te maken en ze wil Mikael daarom geen valse hoop geven.

Een woordvoerder van het ministerie liet eerder aan AT5 weten dat een discretionaire bevoegdheid (het instrument waarmee eerdere ministers in schrijnende gevallen alsnog een verblijfsvergunning konden geven) niet meer bestaat. Maar volgens Martin Vegter, juridisch adviseur namens Defence for Children, klopt dat laatste niet. "Formeel hebben ze die bevoegdheid uit het beleid geschrapt, dus ze zeggen eigenlijk dat ze er geen gebruik meer van maken."

Met andere woorden, als ze het zou willen, dan zou Minister Faber nog altijd voor een verblijfsvergunning kunnen zorgen, zegt Vegter. "Bovendien blijft ze politiek eindverantwoordelijk. Dus ze kan de IND de opdracht geven om nog eens goed naar deze zaak te kijken. Er is ruimte genoeg in het beleid om hier een andere oplossing voor te vinden."

Kamerlid Don Ceder (ChristenUnie), die ook meeloopt in de mars, is het daarmee eens: "Als ze het niet wil, zou ze daarvoor een andere reden moeten geven. Want dat ze het niet zou kunnen, is juridisch gewoon niet waar."

"We weten dat het schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen is als we ze het land uit sturen, maar daar is nu geen beleid op", aldus Ceder. "Het wordt tijd dat we als landelijke overheid dat beleid wel gaat maken."

Boeken gekaft

Hoe het ook zij: zolang Mikael geen verblijfsvergunning krijgt, lijkt een uitzetting naar Armenië onvermijdelijk. Voor Mikael zou het de eerste keer zijn dat hij de grens over gaat.

Loyson hoopt ondertussen op een scenario waarin Mikael na de zomervakantie 'gewoon' in Amsterdam naar de middelbare school kan gaan. "Daar gaan we voorlopig ook gewoon vanuit. Zijn boeken zijn al gekaft."