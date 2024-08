Man na uitgaan gebroken kaak geslagen in Leidsestraat: politie deelt beelden

Een harde vuistslag ontvangen terwijl je een ruzie wil sussen? Een jonge man en een vriend worden na het stappen op de Leidsestraat aangesproken door twee mannen. Wat volgt is een woordenwisseling waarbij het slachtoffer zo’n harde klap in zijn gezicht krijgt, dat zijn kaakbot breekt en uitsteekt in zijn mond. Hij bloedt en voelt een vreselijke pijn. Een heftige en gewelddadige zaak waarin we op zoek zijn naar de verdachten. Herken jij ze op de beelden? Neem dan contact op met de politie door te bellen naar 0800-6070. Dit kan ook anoniem via 0800-7000. Zaaknummer: 2024068698