Werkzaamheden op kruispunt Westeinde: "Gietijzeren gasleiding moet hoognodig vervangen worden"

Vandaag nemen we een kijkje bij de werkzaamheden op het Westeinde. Dit is een korte, maar belangrijke verbindingsweg tussen de Utrechtsestraat en de Stadhouderskade. Er ligt hier nog een oude gietijzeren gasleiding in de grond en die moet vervangen worden. In Het Verkeer vertellen projectleider Edwin Fonteine en hoofduitvoerder Cees Rood over de werkzaamheden.

Onder het trottoir op kruispunt Westeinde ligt een oude gietijzeren gasleiding waarvan de houdbaarheid verstreken is. "Om goede gaslevering te blijven garanderen, worden die vervangen door nieuwe kunststof leidingen", legt Fonteine uit. Het is een grote uitdaging om bij deze oude gasleiding te komen, omdat er veel oude elektrakabels bovenop lagen. "Dat waren er meer dan we verwacht hadden, deels ook buiten gebruik. We willen het gelijk schoon achterlaten, dus alle oude kabels worden meteen gerooid", aldus Fonteine.

Rood vertelt hoe het team te werk gaat: "Op de oude kabels die op de oude gasleiding liggen, staat een hoop voltage. Die moeten allemaal vrijgeschakeld en omgelegd worden, anders mogen we niet werken. Dat heeft zijn uitdagingen met de voetgangers, met de auto's en het verkeer. Dat is altijd in de stad hè, dat weten we".

Gelukkig lijken voorbijgangers zich er niet al te erg aan te storen: "Ik ben er zo aan gewend dat het me eigenlijk niet meer opvalt", vertelt een vrouw. Een ander is kritischer: "Ik vind het best vrij vervelend. Je kunt er wel omheen, maar heel veel voetgangers gaan op straat lopen."

Gevolgen voor het verkeer Het trottoir op het Westeinde is tijdelijk niet toegankelijk voor voetgangers, dus die worden begeleid over de betaalde parkeervakken die afgeschermd zijn met schildjes. De voetgangers kunnen dus veilig hun weg vervolgen. Fietsers en auto's kunnen gewoon van de rijbaan gebruik maken. De verwachting is dat de werkzaamheden eind oktober/begin november klaar zijn. Dan kan er ook weer gebruik gemaakt worden van het nieuwe leidingnet.