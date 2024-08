Vijf jaar cel voor opdrachtgever explosie Oude Hoogstraat

De opdrachtgever van een explosie in het Wallengebied moet vijf jaar de cel in. De 23-jarige man zette afgelopen oktober twee minderjarigen aan tot het laten afgaan van zwaar vuurwerk in een portiek aan de Oude Hoogstraat en een poging tot een tweede explosie een dag later.

Martin Damen

Bewoners van de Oude Hoogstraat zaten afgelopen 23 oktober 'rechtop op de bank', toen een explosief door een brievenbus in een portiek in de straat werd gegooid. De explosie gebeurde rond 19.45 uur en zorgde ervoor dat de restanten van de brievenbus op straat werden geslingerd. In een naastgelegen pand waren zelfs delen van een airconditioning naar beneden gekomen. Een dag later werden voor de deur van een restaurant in de straat twee bij elkaar getapte Cobra6-explosieven gevonden. De lonten bleken nog intact. Net als de dag ervoor werden er in de buurt blauwe dopjes gevonden, die afkomstig zijn van cobra's. Later verklaarde een van de daders dat hij de cobra's per ongeluk te vroeg onaangestoken in een brievenbus had laten vallen.

Quote "Hij heeft op grove wijze misbruik van hen gemaakt" Rechtbank Amsterdam

Uit onderzoek is komen vast te staan dat twee jongens van 12 en 14 jaar voor de explosie en de poging daartoe verantwoordelijk zijn. Zij hebben echter verklaard dat ze dit in opdracht moesten doen en dat ze daarvoor 1000 euro zouden krijgen. De 23-jarige man gaf de jongens de cobra's en een aansteker in een nabijgelegen steegje met de opdracht dat zij die in de brievenbus van het pand moesten doen. Opdrachtgever ontkent De 23-jarige man, die reeds bekend was uit de Top600-aanpak van de gemeente, heeft ontkend dat hij opdracht heeft gegeven voor de explosies. Volgens hem was het toeval dat hij ten tijde van de explosie in de buurt was. Maar volgens de rechtbank zijn de verklaringen van de minderjarigen voldoende betrouwbaar, mede omdat die worden ondersteund door camerabeelden en telefoongegevens. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij twee minderjarige jongens heeft uitgelokt tot het veroorzaken van een ontploffing in het centrum van de stad. "Hij heeft op grove wijze misbruik van hen gemaakt. Dat de minderjarige jongens die het vuurwerk van verdachte dienden af te steken, zelf ook zwaar lichamelijk letsel hadden konden oplopen en dit mogelijk zelfs met de dood hadden kunnen bekopen, heeft verdachte voor lief genomen." De twee minderjarigen moeten op een later moment voor de rechter verschijnen.