Auto-inbraken parkeergarage Oostenburg 'dagelijkse kost': "Al drie keer ruit ingeslagen"

De huurders van een parkeerplek van Q-Park Oostenburg zijn het meer dan zat. Bij Ron is twee keer een ruit ingeslagen in twee dagen. Bij Oscar is het in twee maanden tijd al drie keer gebeurd. Zij zijn lang niet de enigen die met het vandalisme te maken krijgen, zeggen ze. "En Q-Park zegt dat we betalen voor de plek, niet voor de beveiliging."

Oscar: "Ik had op een gegeven moment het gevoel dat ze het op mijn auto hadden gemunt. Ik dacht: heb ik iemand boos gemaakt?" Ron dacht hetzelfde. Hij liet zijn kapotte achterruit maken, maar de dag erna werd deze weer ingeslagen. "Er ligt niet eens iets waardevols in de auto. Er is dan ook niets gestolen, alleen kapotgemaakt."

Open deur parkeergarage

Oscar en Ron hopen dat Q-Park meer maatregelen neemt tegen het vandalisme. De deur van de ingang is in elk geval gemaakt, dat is al een stap vinden de twee. "Gisteren nog gaf je er een kleine trap of duw tegenaan en dan ging die gewoon open", Oscar demonstreert. "Nu gelukkig niet meer." De achterdeur daarentegen: "Via die weg kun je nog steeds naar binnenlopen", laat Ron zien. Volgens Oscar zou er iemand op de bewakingscamera's moeten letten. "Of ze moeten iemand neerzetten die hier constant beveiligt."

Q-Park reageert dat ze er alles aan proberen te doen om auto-inbraken tegen te gaan. "Zo zoeken wij de samenwerking met instanties op en investeren we in betere systemen en beveiliging. Ook wijzen we mensen op de risico's van het achterlaten van waardevolle spullen in hun auto."

Extra politiesurveillance

Volgens de politie is er sprake van een lichte toename in het gebied. "Maar het is op zich niet iets uitzonderlijks of opvallends", zegt een woordvoerder. "Auto-inbraken zijn overal aan de orde in de stad en van alle tijden." Ondanks dat laat de politie alert is op de situatie en vaker zal surveilleren.